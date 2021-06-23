Государственная фискальная служба Украины пришла с обысками в коммунальное предприятие «Киевпастранс» по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств. Об этом 23 июня сообщается на странице ГФС в Facebook

Отмечается, что правоохранители уличили должностных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

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Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен (около 200 млн рублей), значительная часть которых была присвоена. Назначена экспертиза, во время которой будет установлен размер нанесенного ущерба бюджету города. По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.

«Модернизация инфраструктуры в столице должна быть одним из приоритетов, а власти Киева должны обеспечить существование современной транспортной инфраструктуры и ее комфортное использование для жителей и гостей столицы. ГФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств, и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений», — отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, центральные власти усиленно занимается проверкой киевских предприятий.