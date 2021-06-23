Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап, заявил, что в этом году намерен вычеркнуть из своей жизни «болтунов», об этом он 23 июня написал в своем Instagram

«Не люблю болтунов, придется со многими попрощаться в этом году, я человек дела, business man, встал и побежал», — написал Потап.

Пропала без вести: в Днепропетровской области нетрезвая компания увела на свою «вечеринку» чужую козу © pixabay Настей Каменских.

«Получается, 2021-й — год сплетен, интриг и расследований. А, и еще разводов. Но, наконец-то все начали снимать розовые очки», «Лишние килограммы испугались и побежали писать заявление в полицию», «А может быть, он говорит о Позитиве, который на шоу ["Дежавю" сценариста студии "Квартал 95" Александра] Эллерта и [участника шоу "Холостячка" на СТБ Андрея] Рыбака много болтал личных вещей», — предположили фолловеры.

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Настя Каменских и Алексей Потапенко были участниками дуэта «Настя и Потап» с 2006 по 2017 год. В 2019-м пара официально заключила брак, хотя им приписывали роман за много лет до регистрации, когда продюсер еще был женат на коллеге Ирине Горовой.

У Потапа от первого брака остался сын, сейчас мальчику 12 лет, у 34-летней Каменских детей пока нет.