Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей. Об этом 22 июня сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов, передает РИА Новости

Туристы не покидают Крым, даже несмотря на закрытые пляжи - СМИ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк отметил, что эти цифры соответствуют первоначальным прикидкам.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к подтоплению Керчи и Ялты, где реки вышли из берегов. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.

По словам замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма завершат к 24 июня.

Как сообщила министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская, Крым приступает к выплате первой неотложной помощи пострадавшим от наводнения, суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. В управление соцзащиты подали заявления уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.