Блогер Марьяна Ро вслед за своим возлюбленным рэпером Face пообщалась с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. В ходе беседы гостья и ведущий поговорили в том числе и об украино-российских отношениях. Полностью интервью, датированное 22 июня можно посмотреть на YouTube

Подружка Face Марьяна Ро назвала Гордона желтым и некачественным журналистом © Марьяна Ро/Инстаграм

«У меня родственники в Стрыю, во Львове, поэтому очень… я прям злюсь, когда меня на границе допрашивают, а зачем, а куда, есть ли у нас родственники. Я говорю: да, конечно, есть! Вы что, я сейчас тете Гале позвоню! Они видят паспорт русский и бычат, что вы на меня бычите, я своя», — сказала Ро.

Гордон уточнил, понимает ли девушка, почему украинские пограничники «бычат» на тех, у кого русские паспорта.

«Ну что-то они не поделили там, мне это как бы не особо хочу в это внедряться, оно мне не совсем нужно, просто обидно, что все так», — ответила блогерша.

Позже ее возмутило, что ведущий выложил интервью с ней, оставив в заголовке только темы «ниже пояса», за что Ро назвала Гордона желтым и некачественным журналистом.

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Уроженке Южно-Сахалинска Марьяне Ро 21 год, с 2014 по 2016 год встречалась с коллегой по цеху Ивангаем, осенью 2017-го стало известно о ее новом романе с рэпером Face. Летом 2020-го Ро сделала каминг-аут, признавшись, что является пансексуалкой, то есть человеком, который способен испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола, гендера и гендерной самоидентификации.