«Заказал тираж в 30 штук, держу визитки в холодильнике… Это мясные чипсы, они у нас очень популярны, люди их покупают к пиву. В форме визиток теперь будут славить Копычинцы как колбасную столицу», — написал Келичавый.
Визитки сделаны из свинины. Мэр заявил, что пока получал только положительные отзывы о своей идее.
Келичавый пояснил, что планирует раздавать необычные визитки на деловых встречах, чтобы привлечь внимание к городу, в котором находится 4 цеха по производству мясной продукции.
Он отметил, что в советское время в Копычинцах было большое производство, а после его закрытия местные жители сами стали заниматься изготовлением изделий из мяса и открывать предприятия.