Мэр города Копычинцы в Тернопольской области Богдан Келичавый показал на днях в Facebook свои новые визитки, сделанные из вяленого мяса. Он рассчитывает, что это привлечет внимание к городу, который известен производством колбас

«Заказал тираж в 30 штук, держу визитки в холодильнике… Это мясные чипсы, они у нас очень популярны, люди их покупают к пиву. В форме визиток теперь будут славить Копычинцы как колбасную столицу», — написал Келичавый.

Украинцы вынуждены питаться фальсификатом вместо мяса © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Келичавый пояснил, что планирует раздавать необычные визитки на деловых встречах, чтобы привлечь внимание к городу, в котором находится 4 цеха по производству мясной продукции.

Он отметил, что в советское время в Копычинцах было большое производство, а после его закрытия местные жители сами стали заниматься изготовлением изделий из мяса и открывать предприятия.