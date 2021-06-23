Депутаты от президентской фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Раде проект закона, которым предлагают изменить деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 23 июня сообщается на сайте Рады

Проект закона зарегистрировали 16 депутатов от «Слуги народа». Они предлагают внести изменения в норму закона относительно случаев обеспечения исков.

Согласно тексту документа, меры обеспечения иска, которые применяются судом, не могут останавливать действие специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом «О санкциях».

Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Изменениями предусматривается «нормировать, что обжалование в суде решений, принятых СНБО согласно закону «О санкциях», не останавливает применения предусмотренных ими санкций».

Кроме того, определяется, что Верховному Суду, как суду первой инстанции, подсудны дела по обжалованию решений СНБО, принятых в соответствии с ЗУ «О санкциях».

18 июня СНБО продолжил введенные ранее санкции, ввел новые и решил внимательнее присмотреться к трем «криминальным авторитетам». По данным СМИ, очередное заседание состоится в среду.