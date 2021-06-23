В Крыму и Севастополе 21 июня временно закрыли пляжи в пострадавших от стихии районах, однако туристы не спешат покидать полуостров, передает Business FM 22 июня

Власти Крыма начали выплату компенсаций пострадавшим от потопа © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте, на которую пришелся главный удар стихии, до сих пор действует режим чрезвычайной опасности. В городе, где за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков, река вышла из берегов и перекрыла движение на улицах.

Туристка из Ялты Анастасия рассказала, что приходится искать альтернативы ялтинским пляжам или оставаться у бассейнов.

«Море постепенно очищается. Конечно, в самой Ялте все пляжи перекрыты, море там еще очень-очень грязное. В самой Ялте за счет того, что там порт, закрытая территория, думаю, будет чиститься очень долго. Ситуация была патовая. Когда все это началось, в гостиницах отключили воду, не работали туалет, душ. Руководство гостиницы нам просто говорило: введен режим чрезвычайной ситуации, мы все с вами в одних условиях. На этом основании ничего не делалось», — посетовала она.

Туристка призналась, что из-за бездействия гостиницы она уже была готова уехать, но к концу второго дня водоснабжение было восстановлено и «жизнь наладилась».

Некоторые туристы пытаются сменить локацию, уезжая из Ялты, но оставаясь в пределах Крыма. Об этом рассказал журналист, блогер, общественный деятель в Крыму Александр Горный.

«Ситуация в Ялте постепенно стабилизируется, сейчас проводятся работы по очистке города, пляжей, военные очень активно помогают, Росгвардия. Конечно, ситуация сказывается на туристическом сезоне. Есть экстремалы, которые готовы уже сейчас купаться в море, но по информации, которую я вчера получил от руководства города, в ближайшее время, неделю, рекомендуют не купаться», — отметил он.

По мнению журналиста, на турпоток эта ситуация сильно не повлияет, так как люди бронировали отели заранее по предоплате и терять эти деньги вряд ли захотят.

«Довольно много примеров я знаю лично, когда люди, отдыхавшие в Большой Ялте, принимают решение изменить локацию для отдыха. С какими-то финансовыми потерями они переезжают либо на западное побережье, в сторону Евпатории, либо в сторону Феодосии, Судака, где ситуация более или менее стабильная, здесь не было никаких критических разрушений или ливней», — проинформировал Горный.

В Ялте и Керчи, которая тоже сильно пострадала от ливня, пострадавшие территории очищают военные. В Крыму ожидают прибытия дополнительных сил и средств МЧС России. Туда направили спецтехнику и мобильные комплексы спецобработки.

В целом на полуострове было подтоплено больше 400 придомовых территорий и больше 350 домов. Пришлось эвакуировать почти 2000 человек.