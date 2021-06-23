«Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова… «Европейская солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации», — говорится в сообщении.
По мнению партии, все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию.
Также отмечается, что угроза новой волны эпидемии является реальным основанием для проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Украинские ученые ранее заявили, что в стране возможна вспышка коронавируса «Дельта» из-за низкого порога вакцинации населения и большой миграции из Российской Федерации. Также у данного вируса выше показатель смертности, больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях. Кроме того он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.
В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.