Партия «Европейская солидарность» потребовала полностью закрыть государственную границу для граждан России и прекратить пассажирское сообщение с Российской Федерацией в связи с распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Официальное заявление партии обнародовано 23 июня на сайте политсилы

«Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова… «Европейская солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что угроза новой волны эпидемии является реальным основанием для проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Украинские ученые ранее заявили, что в стране возможна вспышка коронавируса «Дельта» из-за низкого порога вакцинации населения и большой миграции из Российской Федерации. Также у данного вируса выше показатель смертности, больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях. Кроме того он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.