Украинские синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей страны из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра 23 июня

Спасатели ликвидировали последний очаг лесных пожаров в Луганской области © ГСЧС Украины преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Остерегаться рекомендуется жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Вторая (оранжевая) степень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

По прогнозам синоптиков, на Украине по меньшей мере три дня будет стоять сильная жара — температура достигнет +35 градусов. Отмечается, что одного окурка хватит для масштабного лесного пожара.