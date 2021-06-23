Так, 23-25 июня в западных, северных и восточных областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Остерегаться рекомендуется жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.
Вторая (оранжевая) степень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
По прогнозам синоптиков, на Украине по меньшей мере три дня будет стоять сильная жара — температура достигнет +35 градусов. Отмечается, что одного окурка хватит для масштабного лесного пожара.