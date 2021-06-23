Нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского определят до конца недели. Об этом 23 июня сообщает «Бабель» со ссылкой на источники в Офисе президента

«Сейчас в ОП выбирают между двумя кандидатами — ведущим телеканала «Украина 24» Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом, коммуникационщиком Александром Бондаренко. Решение по новому спикеру должны принять в течение одного-двух дней», — говорится в сообщении.

СМИ опубликовали шорт-лист кандидатов на пост пресс-секретаря Зеленского © пресс-служба президента Украины

Бондаренко работал на «Общественном радио», вел политическую программу «Точка зрения», работал в Украинской службе «Би-би-си», затем на телеканале «Украина». На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию «Голос» во Львове.

30 апреля стало известно об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. В Офисе президента она работала с 3 июня 2019 года.