Кучма отметил, что визит Папы планировался не для того, чтобы «подразнить Россию», а для того, чтобы миллионы греко- и римокатоликов Украины могли вживую услышать слова своего духовного наставника.
«Думаю, что в те годы Украина, скажем так, занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас. Причем мы интересовали мир именно тем, что делали сами, а не тем, что с нами делали другие. Мы были больше субъектом, чем объектом. Во время моего президентства дважды с визитом в Киев приезжал президент США, глава Китая — тоже дважды, европейские лидеры — еще чаще. Очень большое значение имело и то, что Папа Иоанн Павел II уделял Украине особое внимание. Он действительно считал её родной для себя страной», — заявил Кучма.
Визит Папы Римского Иоанна Павла II состоялся 23-27 июня 2001 года. В ходе литургий на киевском аэродроме «Чайка» и на львовском ипподроме Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.