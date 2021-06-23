Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о значимости страны во время первого и пока единственного визита Папы Римского на Украину, который состоялся ровно 20 лет назад. Заявление Кучмы 23 июня распространила его пресс-служба, передает Интерфакс-Украина

Политические «Сваты». Как Леонид Кучма уничтожил автономию Крыма руками своего родственника © ruspekh.ru

«Думаю, что в те годы Украина, скажем так, занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас. Причем мы интересовали мир именно тем, что делали сами, а не тем, что с нами делали другие. Мы были больше субъектом, чем объектом. Во время моего президентства дважды с визитом в Киев приезжал президент США, глава Китая — тоже дважды, европейские лидеры — еще чаще. Очень большое значение имело и то, что Папа Иоанн Павел II уделял Украине особое внимание. Он действительно считал её родной для себя страной», — заявил Кучма.

Визит Папы Римского Иоанна Павла II состоялся 23-27 июня 2001 года. В ходе литургий на киевском аэродроме «Чайка» и на львовском ипподроме Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.