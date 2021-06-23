Парламентский комитет по вопросам экономической политики рекомендует Раде отменить режим свободной экономической зоны «Крым» и подготовит соответствующий законопроект. Об этом 23 июня сообщается на сайте Рады

«При обсуждении прозвучало предложение подготовить на основе двух законопроектов единый доработанный. Комитет поддержал такое предложение и принял решение рекомендовать в первом чтении принять доработанный законопроект за основу и в целом», — говорится в сообщении.

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В частности, предлагается отменить режим свободной экономической зоны «Крым» на полуострове. В законах прописаны особенности экономических отношений с учетом требований международных партнеров Украины.

Кроме того, нормируется порядок въезда и выезда. Закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в Крыму, и обеспечивается реализация права на наследование.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на август проведение саммита «Крымская платформа» с целью вернуть Крым под контроль Киева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.