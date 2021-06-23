В жаркую погоду у людей обычно снижается аппетит, в этом случае лучше доверять организму и немного облегчить рацион. Об этом 22 июня сообщила терапевт Надежда Чернышова, передает ridus.ru

Эксперты назвали полезные для психики продукты © Charlotta Wasteson / flickr посоветовала Чернышова.

По ее словам, нежелательно употреблять мясную пищу, а также острую и пряную еду, поскольку она обладает согревающим действием, а в жару нужна охлаждающая еда: окрошка, гаспачо, свекольник, смузи, различные холодные супы, мороженое вроде фруктового льда.

Она отметила, что стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, поскольку они только вредят (способствуют выведению воды, а организм и так испытывает нехватку жидкости).

Также специалист призвала не увлекаться холодными блюдами и напитками, чтобы избежать ангины и воспаления голосовых связок.