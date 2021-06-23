«Пусть в вашем меню в эти дни преобладают легкие блюда. Холодные овощные супы, вегетарианские блюда, блюда из нежирной птицы и рыбы», — посоветовала Чернышова.
По ее словам, нежелательно употреблять мясную пищу, а также острую и пряную еду, поскольку она обладает согревающим действием, а в жару нужна охлаждающая еда: окрошка, гаспачо, свекольник, смузи, различные холодные супы, мороженое вроде фруктового льда.
Она отметила, что стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, поскольку они только вредят (способствуют выведению воды, а организм и так испытывает нехватку жидкости).
Также специалист призвала не увлекаться холодными блюдами и напитками, чтобы избежать ангины и воспаления голосовых связок.