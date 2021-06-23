Пока депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко снимал видео на телефон, его ждали все остальные пассажиры самолета. Об этом 23 июня написал в Facebook журналист Виталий Глагола

Тищенко отметился хулиганским поступком в Раде — видео © Facebook, Николай Тищенко

Тищенко махал руками и что-то говорил на камеру, пока все пассажиры его дожидались, и вошел в самолет последним. Кроме того, к самолету депутата подвез не автобус, как всех, а автомобиль Госпогранслужбы Украины.

«Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимает видос, и не ехал прочь. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать?» — заинтересовался журналист.

«ТикТок снимает», «Клоун», «Они уже даже не стесняются демонстрировать вседозволенность и пренебрежение к людям! Демонстрирует, что он здесь «хозяин жизни»! «Хороший перевозчик, ничего не скажешь», — возмутились в соцсети.

Ранее Тищенко попал в скандал из-за работы его ресторана «Велюр» и масштабной вечеринки в день рождения жены во время карантинных ограничений.