В возрасте 66 лет умер украинский ученый-физик, дипломат и уполномоченный президента Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. О смерти ученого в своем Facebook 22 июня сообщил общественный деятель Лариса Мудрак

«Богдан Соколовский ушел в мир иной. Политик. Дипломат. Физик. Эта фотография на одной из многочисленных пресс-конференций в период 2005-2010 гг. В то время он был уважаемым и внеочередным послом по вопросам международной энергетической безопасности. Это были первые открытые войны с Россией, только потом энергетические. Он тонко и глубоко ощутил особые нюансы роли и возможностей Украины на карте мира», — написала Мудрак.

Соколовский более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий, он является автором более ста научных работ и изобретений, а в 1993 году перешел на дипломатическую работу в МИД Украины.

Начал с должности первого секретаря, советника по вопросам науки и техники в посольстве Украины в ФРГ. В 1997-м стал заместителем, а позже и начальником управления международного экономического и научно-технического сотрудничества МИД Украины.

С 1999 по 2000 годы работал советником-посланником посольства Украины в США, в 2000-2003 руководил Боннским отделением посольства Украины в ФРГ и был советником-посланником посольства Украины в Республике Австрия.

В 2003 году Соколовский возглавил секретариат Украинской народной партии и в 2006-м баллотировался в депутаты Верховной Рады Украины. С 2008 по 2010 годы Соколовский работал уполномоченным президента Украины Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности.