Советский и российский астролог Павел Глоба спрогнозировал крупный денежный приток в последние дни июня для четырех знаков зодиака, передал на днях портал Slovofraza

Глоба предрек фантастический успех пятерке знаков зодиака © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Близнецы смогут прочувствовать всю благосклонность звезд в деловой и финансовой сферах. В конце июня представители этого знака зодиака могут сделать удачные покупки, которые точно останутся в памяти. Баловать себя сейчас необходимо — такой подход придаст уверенности в борьбе с мелкими неурядицами.

Для Дев наступают очень благоприятные дни. Прежде всего речь идет о 25 и 26 июня. Именно в эти дни рекомендуется проявлять максимальную активность по всем фронтам. Однако не стоит расслабляться — испортить настроение и помешать достигнуть желаемого могут люди с негативной энергетикой. От таких знакомств лучше отгородиться.

Удача будет присутствовать на стороне Стрельцов до самого конца июня. Представителям этого знака очень повезет с деньгами — скорее всего, появится некий шанс улучшить свое карьерное положение. Не стоит упускать такую возможность.

Козероги в последние дни июня могут рассчитывать на исполнение самых заветных желаний. Такая удача ждет тех, кто работает сам на себя. Однако не стоит терять голову — сейчас важно сохранять спокойствие и не принимать поспешные решения.