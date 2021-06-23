Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о продлении действия договора о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Настоящее Соглашение имеет целью укрепление научно-технических возможностей Украины и США, интенсификацию и расширение отношений между научно-техническими сообществами двух стран, а также содействие научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду», — говорится в сообщении.

То есть, согласно документу, ученые и исследователи «будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований».

Также на Украине должны появиться «Центры культурных услуг», где людям будут оказывать «культурные услуги». Это следует из закона «О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг», который подписал Зеленский.