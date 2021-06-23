РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США
РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США
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Этот закон Верховная Рада приняла 3 июня. Причем само соглашение о сотрудничестве было подписано еще в декабре 2006 года.

«Настоящее Соглашение имеет целью укрепление научно-технических возможностей Украины и США, интенсификацию и расширение отношений между научно-техническими сообществами двух стран, а также содействие научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду», — говорится в сообщении.

То есть, согласно документу, ученые и исследователи «будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований».

Также на Украине должны появиться «Центры культурных услуг», где людям будут оказывать «культурные услуги». Это следует из закона «О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг», который подписал Зеленский.