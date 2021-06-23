Он отметил, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.
«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной», — заявил Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова на равных с другими странами участвовать в разрешении региональных и глобальных проблем с помощью политико-дипломатических инструментов.