Формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках саммита Россия - НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях с Европой. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сказал на Московской конференции по международной безопасности 23 июня

Алексей Зубец: Путин, Шойгу и Лавров создали новую украинскую реальность © Youtube / Алексей Зубец

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной», — заявил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова на равных с другими странами участвовать в разрешении региональных и глобальных проблем с помощью политико-дипломатических инструментов.