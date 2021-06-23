Специалисты определили представителей зодиакального круга, которые, по их мнению, часто строят козни за спиной, передает 23 июня mk.ru

Астрологи сказали, каким знакам зодиака нельзя вступать в брак © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay Львы импульсивны и часто действуют необдуманно, о чем потом часто сожалеют, при этом с препятствиями, проблемами и людьми, разочаровавшими их, они расправляются безжалостно. Представители этого знака пускают в ход все свое коварство и подлость. Ради себя и достижения собственных целей Лев готов практически на все.

Скорпион, по мнению астрологов, безжалостен не только к врагам, но даже к близким. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, расчетливы, хитры и способны уничтожить морально. Если во время разговора Скорпион почувствует слабость, он сразу же воспользуется этой ситуацией.

Девы умеют и любят плести интриги, не гнушаясь сплетнями и слухами ради очернения своих врагов. А вот ради близких Дева готова на все, но в ответ ждет благодарности и уважения.

У Козерога часто случаются необъяснимые эмоциональные вспышки, что делает его очень коварным. Если вывести представителя этого знака из себя, он будет хладнокровно мстить.

Близнецы отличаются двойственной натурой, склонной к переменам мыслей, желаний и настроения. Сегодня человек, появившийся на свет под этим знаком, может быть за вас, а завтра — против. Близнецы убеждены в том, что все вокруг должны исполнять их прихоти. Реакцию этого знака нельзя спрогнозировать, он точно сделает что-нибудь неожиданное.