«Это (назначение. — Ред.) не зависит от меня, это зависит от Верховного главнокомандующего [Владимира Зеленского]. Если будет его добрая воля, я приму это как приказ. Я бы смогла, я бы справилась. Я говорю в лице целого комитета, который бы меня поддержал, мы там помаленьку, но навели бы порядок», — заявила нардеп.
Еще в феврале Telegram-канал Shadow Anonymous обнародовал инсайдерскую информацию о том, что кандидатуру Верещук рассматривают на пост министра обороны Украины. По сообщению администрации канала, вариант с Верещук Зеленскому предложил спикер Рады Дмитрий Разумков.