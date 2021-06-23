Депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что согласна занять пост министра обороны Украины, и считает, что ее команда справилась бы с этой задачей. Она сказала об этом в эфире телеканала «Украина 24»

Ирина Верещук: кто она © Ірина Верещук Владимира Зеленского]. Если будет его добрая воля, я приму это как приказ. Я бы смогла, я бы справилась. Я говорю в лице целого комитета, который бы меня поддержал, мы там помаленьку, но навели бы порядок», — заявила нардеп.

Еще в феврале Telegram-канал Shadow Anonymous обнародовал инсайдерскую информацию о том, что кандидатуру Верещук рассматривают на пост министра обороны Украины. По сообщению администрации канала, вариант с Верещук Зеленскому предложил спикер Рады Дмитрий Разумков.