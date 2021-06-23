Индийский штамм коронавируса выявили в Минске. Об этом 22 июня сообщил белорусский Минздрав

Коронавирус продолжает убивать украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Белоруссии», — заявили в ведомстве.

При этом его циркуляция в других регионах республики пока не установлена.

В министерстве добавили, что высокий подъем заболеваемости коронавирусом в России в июне 2021 года вызван именно этим вариантом. Так, в Москве и Санкт-Петербурге практически 90% случаев заражения приходятся на данный штамм, подчеркнули там.

На днях власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс». Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.