Депутат немецкого парламента (бундестага) Севим Дагделен 22 июня обвинила Германию в подготовке к войне с Россией. Об этом пишет Welt

Германия оскорбила советских воинов-освободителей — Пушков обратился в МИД РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Кроме того, политик выразила беспокойство проводимыми маневрами «Defender 21» у российских границ. Парламентарий уверена, что это можно счесть «частью моральной мобилизации и подготовки к войне».

Дагделен также прокомментировала заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России как противнике Европы.

«Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке. Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию», — заявила депутат.

Еще одним угрожающим фактором Дагделен назвала рост военных трат Германии до 85 миллиардов евро, что на десятки миллиардов евро превышает российский оборонный бюджет.

В апреле немецкий телеканал Das Erste рассказал, что на немецком полигоне Альтенграбов проходят военные учения, которые «являются подготовкой НАТО к операции по устрашению России». По информации СМИ, маневры направлены на обеспечение безопасности восточного фланга государств-союзников альянса.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Североатлантический альянс нарастить «политические мускулы». Также Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генсек организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией.