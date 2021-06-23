Она указала, что Германия «приняла политику НАТО по наращиванию вооружений и эскалации по отношению к России».
Кроме того, политик выразила беспокойство проводимыми маневрами «Defender 21» у российских границ. Парламентарий уверена, что это можно счесть «частью моральной мобилизации и подготовки к войне».
Дагделен также прокомментировала заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России как противнике Европы.
«Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке. Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию», — заявила депутат.
Еще одним угрожающим фактором Дагделен назвала рост военных трат Германии до 85 миллиардов евро, что на десятки миллиардов евро превышает российский оборонный бюджет.
В апреле немецкий телеканал Das Erste рассказал, что на немецком полигоне Альтенграбов проходят военные учения, которые «являются подготовкой НАТО к операции по устрашению России». По информации СМИ, маневры направлены на обеспечение безопасности восточного фланга государств-союзников альянса.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Североатлантический альянс нарастить «политические мускулы». Также Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генсек организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией.