МИД Украины поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно разобраться в ситуации, когда в Румынии украинских болельщиков не пустили на стадион из-за флага с надписью «Крым - это Украина». Об этом 22 июня сообщил спикер ведомства Олег Николенко, передает «Радио свобода»*

В Румынии украинских болельщиков не пустили на матч из-за Крыма © Дмитро Сергійович / Facebook Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — сказал он.

Инцидент произошел 21 июня. В Бухаресте украинцы пришли на матч Евро-2020, где играли сборные Украины и Австрии, однако не смогли попасть на стадион, куда им не позволили пронести с собой флаг с надписью о принадлежности Крыма, обосновав это запретом на политические лозунги.

Румынские полицейские настояли на сдаче флага в камеру хранения, отметив, что «Крым — спорная территория между Россией и Украиной». Их сторону принял и оказавшийся на месте украинский правоохранитель из полиции диалога.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента