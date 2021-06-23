«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — сказал он.
Инцидент произошел 21 июня. В Бухаресте украинцы пришли на матч Евро-2020, где играли сборные Украины и Австрии, однако не смогли попасть на стадион, куда им не позволили пронести с собой флаг с надписью о принадлежности Крыма, обосновав это запретом на политические лозунги.
Румынские полицейские настояли на сдаче флага в камеру хранения, отметив, что «Крым — спорная территория между Россией и Украиной». Их сторону принял и оказавшийся на месте украинский правоохранитель из полиции диалога.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента