«Из них детей — 33, медработников — 25. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 419 человек; летальных случаев — 70», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Днем ранее сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировали 323 новых случая COVID-19, 20 июня — 479.
Всего с начала пандемии в стране заболели 2 230 977 человек, скончались 52 123 пациента.