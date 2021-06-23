За минувшие сутки на Украине зафиксировали 835 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Минздрава страны

«Без масок всегда лазят»: Тодоренко обвинили во вранье о дне рождения c COVID-19 © Регина Тодоренко/Инстаграм Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях. Днем ранее сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировали 323 новых случая COVID-19, 20 июня — 479. Всего с начала пандемии в стране заболели 2 230 977 человек, скончались 52 123 пациента.