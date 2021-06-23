Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в своем Facebook 22 июня назвал барыгой министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и обвинил его в коррупции

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili

«Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!» — заявил Саакашвили.

Он добавил, что при Ткаченко министерство культуры «перепрофилировалось в обычное ЧП "Рога и копыта", которое обдирает украинцев» и «барыжит» разрешениями на строительство в исторической части городов.

Ткаченко «кошмарит» бизнес и обнаглел до того, что оштрафовал резиденцию корейского посла за то, что «вовремя не занесли», заявил Саакашвили и предложил гнать министра с госслужбы «взашей».

Ранее Саакашвили призвал президента Владимира Зеленского «прикрыть» Службу безопасности Украины.