«В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии», — написал Зеленский.
В конце мая Зеленский упрекал Францию и Германию за ослабление поддержки Украины на международной арене.
В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці 🇺🇦 🇩🇪.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021