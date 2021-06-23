Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 22 июня в своем Twitter назвал дату предстоящего визита в Берлин

Меркель поблагодарила Путина о за протянутую «руку примирения» после преступлений нацистов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии», — написал Зеленский.

В конце мая Зеленский упрекал Францию и Германию за ослабление поддержки Украины на международной арене.