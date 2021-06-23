Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июня в речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после войны. Трансляцию выступления вел АТН

Лукашенко назвал НАТО «подлецами» © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии также подчеркнул, что введение Евросоюзом санкций против белорусских граждан и отечественных предприятий в ночь на 22 июня носит символический характер. Видимо, история так ничему и не научила западные страны, заключил Лукашенко.

На днях Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и 8 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.