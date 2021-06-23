По его словам, немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы».
Президент Белоруссии также подчеркнул, что введение Евросоюзом санкций против белорусских граждан и отечественных предприятий в ночь на 22 июня носит символический характер. Видимо, история так ничему и не научила западные страны, заключил Лукашенко.
На днях Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и 8 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.