Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров 22 июня в своем Facebook высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, обвинившего Россию в желании сделать Черное море своим

Черное море и внедрение стандартов НАТО - приоритеты Минобороны Украины на 2020 год © Ukraina.ru

«Это легко понять, причитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. И по логике Данилова море является не только не российским, но и не украинским, его надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье», — указал он.

Азаров добавил, что чиновнику следовало бы нанять грамотных консультантов, чтобы не выглядеть «безграмотным с дешевыми фейками».

Накануне Данилов похвастался подаренным ему экземпляром «первой британской карты Черного моря, которая напоминает, что никогда не было "русским озером"».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о «довольно слабой» позиции Украины на Черном море. Он признал, что Россия фактически доминирует в той акватории, и Киев хотел бы иметь там большие силы для защиты границ.