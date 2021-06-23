Лукашенко призвал «не убаюкивать» Белоруссию историями про оборонительные учения и миролюбие альянса. Он отметил, что этого в Минске «наелись с 41-го года», когда в Белоруссии еще верили в обещания Запада и не извлекли уроков из истории, подарив НАТО после войны страны Варшавского договора в обмен на обещания альянса не расширяться на восток.
По словам Лукашенко, западные государства все время врали и обманывали Минск, но сегодня у них не получится этого сделать.
«Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю», — заключил белорусский лидер.
В ходе выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после войны.
На днях Евросоюз ввел четвертый пакета санкций против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.