Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июня во время речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны назвал НАТО как минимум «лжецами», а как максимум - «подлецами». Трансляцию выступления вел АТН

Тихановская спрогнозировала скорый уход Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

По словам Лукашенко, западные государства все время врали и обманывали Минск, но сегодня у них не получится этого сделать.

«Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю», — заключил белорусский лидер.

В ходе выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться», что они смогли родиться после войны.

На днях Евросоюз ввел четвертый пакета санкций против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.