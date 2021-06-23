Титаренко задалась вопросом, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов может так шутить о произошедшем на полуострове.
«Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» — удивилась она.
По словам артистки в Киеве, постоянно говорят о том, что Крым является «украинским». Тем не менее актриса рассказала, что время еще покажет, почему Крым отошел от Украины.
Крым уже не вернется в состав страны, пока у власти будут «вот такие злые Даниловы», резюмировала она.
В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.
Секретарь СНБО Украины пошутил, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.