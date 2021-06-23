Украинская актриса Любовь Титаренко возмутилась реакцией Киева на наводнение в Крыму. Об этом заслуженный деятель искусств страны рассказала 22 июня в эфире телеканала «Первый независимый»

Кара и благословение небес. На Крым обрушился долгожданный ливень и напомнил о проблемах © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк Алексей Данилов может так шутить о произошедшем на полуострове.

«Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» — удивилась она.

По словам артистки в Киеве, постоянно говорят о том, что Крым является «украинским». Тем не менее актриса рассказала, что время еще покажет, почему Крым отошел от Украины.

Крым уже не вернется в состав страны, пока у власти будут «вот такие злые Даниловы», резюмировала она.

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

Секретарь СНБО Украины пошутил, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.