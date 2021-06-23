Гипотетически Россия потянет включение в свой состав Харькова или Одессы, другое дело, нужно ли этим заниматься прямо сейчас. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По его словам, современная Россия строилась, начиная со времен Ивана III в конце 15 века до начала 20 века, причем за этот период только 300 лет ушло на собирание русских земель, которые оказались в составе других государств в 13 веке.

«Осознание того, что это русские земли совсем не означает, что пряма послезавтра их необходимо любой ценой возвращать. Потому что цена тоже имеет значение», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что бывает так, что те или иные территории в целях политической целесообразности вообще отходят к другому государству, о чем свидетельствует пример Калининграда или Белостока, и сегодня уже никто не сомневается в том, что эти регионы останутся в составе России и Польши.