Если человек считает Россию своей страной и понимает, что интеграция России с его страной может занять 5 лет или 50, то, наверное, ему лучше попытаться переехать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Однако, подчеркнул эксперт, каждый должен принимать такие решения самостоятельно, если у него есть такие возможности.

«Кто-то не может найти по специальности работу в России, а кто-то может. У кого-то есть проблемы с жильем, а у кого-то их нет», — привел пример Ищенко.

Но если переезд не является для человека чем-то экстраординарным, то ему есть смысл переезжать сейчас, потому что этой интеграции он может и не дождаться, добавил политолог.