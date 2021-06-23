Ранее замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.
Однако, подчеркнул эксперт, каждый должен принимать такие решения самостоятельно, если у него есть такие возможности.
«Кто-то не может найти по специальности работу в России, а кто-то может. У кого-то есть проблемы с жильем, а у кого-то их нет», — привел пример Ищенко.
Но если переезд не является для человека чем-то экстраординарным, то ему есть смысл переезжать сейчас, потому что этой интеграции он может и не дождаться, добавил политолог.