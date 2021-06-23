В Крыму стали выплачивать компенсации жителям полуострова, оказавшимся в зонах подтопления. Об этом сообщила 22 июня вице-премьер, министр труда и социальной защиты республики Крым Елена Романовская

Непогода и политика. Чему нас учит разгул стихии в Крыму и на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По словам Романовской, 22 июня уже начались первые выплаты пострадавшим от подтоплений в Керчи. Она сообщила, что заявления на выплаты уже подали 330 семей, которые насчитывают более 800 человек. Компенсации начисляются на каждого члена семьи в отдельности.

17-18 июня на Крым обрушился циклон. В Ялте из-за ливней реки вышли из берегов, были затоплены улицы и дома. По последним данным, количество пострадавших о потопа возросло до 49 человек. Они обратились в больницу с травмами. Один человек погиб, один пропал без вести.

В регионе ведутся восстановительные работы. Их планируется завершить до конца недели.