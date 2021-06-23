Жители подтопленных районов могут получить единовременную выплату 10 тыс. рублей. В случае частичной утраты имущества они могут подать заявление на выплату 50 тыс. рублей, а при полной — 100 тыс. рублей. Для получения компенсации нужно обратиться в администрацию города, если там не дали ответа, — в МЧС.
По словам Романовской, 22 июня уже начались первые выплаты пострадавшим от подтоплений в Керчи. Она сообщила, что заявления на выплаты уже подали 330 семей, которые насчитывают более 800 человек. Компенсации начисляются на каждого члена семьи в отдельности.
17-18 июня на Крым обрушился циклон. В Ялте из-за ливней реки вышли из берегов, были затоплены улицы и дома. По последним данным, количество пострадавших о потопа возросло до 49 человек. Они обратились в больницу с травмами. Один человек погиб, один пропал без вести.
В регионе ведутся восстановительные работы. Их планируется завершить до конца недели.