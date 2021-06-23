Построение на планете одного глобального государства с единым правительством вполне возможно. Если может быть сто государств, почему не может быть одного. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Если можно объединить десять, то можно объединить и сто. А если можно объединить сто, то можно объединить их все. Проблема только в возможности это все контролировать, в идеологической интеграции и в логистике», — пояснил Ищенко.

Древние империи не могли охватить всю планету в том числе потому, что скорость передачи информации была слишком низкой, сегодня такие возможности есть, поэтому построение такого государства — вопрос времени, а не принципа, резюмировал политолог.