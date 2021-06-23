Эксперт отметил, что если посмотреть на более-менее крупное современное государство, то его всегда объединяют как минимум несколько наций.
«Если можно объединить десять, то можно объединить и сто. А если можно объединить сто, то можно объединить их все. Проблема только в возможности это все контролировать, в идеологической интеграции и в логистике», — пояснил Ищенко.
Древние империи не могли охватить всю планету в том числе потому, что скорость передачи информации была слишком низкой, сегодня такие возможности есть, поэтому построение такого государства — вопрос времени, а не принципа, резюмировал политолог.