Советская система по факту стала экономическим банкротом в 1963 году, когда треть всего золотого запаса страны было потрачено на закупку зерна. Об этом рассказал эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Наумов: Горбачев был последним патриотом СССР — видео

Политолог подчеркнул, что если бы не найденные в районе Тюмени нефтяные месторождения, СССР мог распасться гораздо раньше, и сегодня «предателем» называли бы не Горбачева, а Никиту Хрущева, которого и так не очень любят, или Леонида Брежнева.

«При Леониде Ильиче, как мы знаем, наш народ никогда так хорошо не жил. Пожил, пожил, а потом нефть подешевела, и рухнула империя. И Михаил Горбачев был не в силах что-либо сделать», — категоричен Наумов.

Что касается многочисленных национальных конфликтов, которые возникли после распада СССР, то в них виновны те же коммунисты, поскольку они поощряли деление страны на национальные республики, заключил собеседник издания.