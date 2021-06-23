В начале марта 2021 года экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Он стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, лидером СССР.
Политолог подчеркнул, что если бы не найденные в районе Тюмени нефтяные месторождения, СССР мог распасться гораздо раньше, и сегодня «предателем» называли бы не Горбачева, а Никиту Хрущева, которого и так не очень любят, или Леонида Брежнева.
«При Леониде Ильиче, как мы знаем, наш народ никогда так хорошо не жил. Пожил, пожил, а потом нефть подешевела, и рухнула империя. И Михаил Горбачев был не в силах что-либо сделать», — категоричен Наумов.
Что касается многочисленных национальных конфликтов, которые возникли после распада СССР, то в них виновны те же коммунисты, поскольку они поощряли деление страны на национальные республики, заключил собеседник издания.