Советский Союз на самом деле развалил не Михаил Горбачев, а Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, поскольку именно они подписали Беловежские соглашения. Об этом рассказал эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Наумов: Горбачев был последним патриотом СССР — видео Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Он стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, лидером СССР.

Политолог подчеркнул, что Горбачев был «последним тамплиером» советской империи, потому что никто не боролся за сохранение СССР так же, как это делал он, в отличие от участников ГКЧП, которые «забили последний гвоздь в крышку гроба страны».

«Это такой рыцарь печального образа. Это трагический персонаж. Он пытался сохранить страну, пытался реформировать его. Он был последним патриотом СССР, который, возможно, верил в перспективы советской империи», — уверен Наумов.

Трагедия для России была не в распаде СССР и крахе коммунистической идеи как таковой, а в том, что обрушение экономических связей ввергло страну в нищету, и что идеи о гласности и демократии стали ассоциироваться у российских граждан с разрухой и хаосом, заключил собеседник издания.