Звезда украинских сериалов «Крепостная» и «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк на днях рассказал в Instagram, как скинул 7 кг и накачал впечатляющий пресс

Актер опубликовал видеоролик, в котором красуется с обнаженным торсом перед зеркалом.

Он рассказал, что каждую тренировку начинал с упражнений на пресс, убрал из рациона сахар и углеводы, после тренировки выпивал протеиновый коктейль, а до нее принимал креатин.

«И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушился в области пресса», — написал Цимбалюк.

Он заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит похудение и тренировки.

32-летний Тарас Цимбалюк родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Прославился ролями в украинских сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша», а также в украинском фильме 2019 года «Черный ворон».