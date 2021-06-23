В начале марта 2021 года экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Он стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, лидером СССР.
Политолог отметил, что настоящей трагедией для России стал не развал СССР как таковой, а разрушение экономических цепочек, которые повергли страну в нищету.
«Если же рассуждать с позиции русского народа, то советская власть была антирусской. Только при Горбачеве появилась идея о создании Компартии РСФСР, которая в теории могла бы отстаивать перед центром отстаивать интересы России», — указал Наумов.
По его словам, Советский Союз был империей наоборот, когда все средства страны отдавались из Центра национальным окраинам, и когда жители тех же прибалтийских республик были гораздо более обеспечены, чем жители Москвы.
Собеседник издания добавил, что Горбачев был последним патриотов СССР, который по-настоящему делал все для того чтобы спасти страну.