Не стоит рассчитывать на серьезные отношения Овнам и Ракам, поскольку Овны свободолюбивы и хотят активности, а Раки — домоседы. У Раков не сложится совместная жизнь и со Скорпионами. Скорпионы зациклены на себе и не ценят заботу и внимание Раков.
Кроме того, Скорпионам стоит избегать союза со Стрельцами из-за их чрезмерной подозрительности.
По мнению астрологов, не уживутся Тельцы и Стрельцы — Стрельцы слишком безрассудны для союза с рациональными Тельцами.
Львам не подойдут в качестве партнера Девы, а для союза с Девами чересчур импульсивны Овны. Львам также не стоит вступать в отношения с Водолеями — эти знаки постоянно будут соперничать.
Весы и Козероги, утверждают астрологи, будут соревноваться в манипуляциях, и их союз однажды этого не выдержит.
Рыбам не подойдут Близнецы, которые вначале могут очаровать, но со временем начинают ранить чувствительных Рыб. Также Рыбам нужно избегать отношений с грубыми Овнами.