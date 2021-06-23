Астрологи назвали знаки зодиака, из которых не получатся идеальные пары, передает 22 июня УНИАН

Не стоит рассчитывать на серьезные отношения Овнам и Ракам, поскольку Овны свободолюбивы и хотят активности, а Раки — домоседы. У Раков не сложится совместная жизнь и со Скорпионами. Скорпионы зациклены на себе и не ценят заботу и внимание Раков.

Астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака - идеальные мужья © Pexels/Thaís Silva:

По мнению астрологов, не уживутся Тельцы и Стрельцы — Стрельцы слишком безрассудны для союза с рациональными Тельцами.

Львам не подойдут в качестве партнера Девы, а для союза с Девами чересчур импульсивны Овны. Львам также не стоит вступать в отношения с Водолеями — эти знаки постоянно будут соперничать.

Весы и Козероги, утверждают астрологи, будут соревноваться в манипуляциях, и их союз однажды этого не выдержит.

Рыбам не подойдут Близнецы, которые вначале могут очаровать, но со временем начинают ранить чувствительных Рыб. Также Рыбам нужно избегать отношений с грубыми Овнами.