Всего можно выделить пять основных версий убийства Алексея Мозгового. Наиболее убедительными кажутся две из них. Об этом рассказал ополченец и автор книги «Мозговой» Александр Жучковский в интервью изданию Украина.ру

Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру Алексей Мозговой, его пресс-секретарь, два охранника, а также водитель погибли в мае 2015 года, попав под обстрел в районе Михайловки в ЛНР. Перед микроавтобусом, в котором находился комбриг и его соратники, подорвали мину, а затем остановившийся автомобиль расстреляли из стрелкового оружия и пулемета.

Эксперт отметил, что не считает убедительной версию относительно Алчевского металлургического комбината, согласно которой Мозгового убили из-за того, что он якобы заставлял руководство предприятия платить дань ополченцам, поскольку ей нет прямых весомых подтверждений, а косвенные подтверждения не выдерживают критики.

По его мнению, версия о том, что Мозгового якобы убило его ближайшее окружение из зависти или в целях возглавить бригаду «Призрак», тоже не соответствует действительности, поскольку его ближайшее окружение не хотело брать на себя лишнюю ответственность.

«Третья версия — криминал либо казаки. Надо учесть, что расстрел машины Мозгового — это достаточно сложная спецоперация. Насколько я знаю, в те времена им было не под силу организовать такое. У них были причины на убийство, Мозговой их зажимал, но эта версия тоже не выдерживает критики», — рассуждает Жучковский.

Версия об убийстве Мозгового украинскими спецслужбами выглядит наиболее логичной, но даже им было бы трудно провести через линию фронта незамеченными несколько автомобилей с оружием, если только им кто-то не помогал внутри ЛНР, подчеркнул писатель.

Еще более правдоподобна версия об убийстве Мозгового кем-то из руководства ЛНР, учитывая, что экс-глава республики Игорь Плотницкий жаловался в Москву на недисциплинированность Мозгового, другое дело, что сейчас невозможно доказать, был ли убит Мозговой по отмашке кого-то из России, или же это были разборки внутри республики, заключил собеседник издания.