Конфликт между Алексеем Мозговым и экс-главой ЛНР Игорем Плотницким носил чисто человеческий характер. Мозговой был воюющим командиром ополчения, а Плотницкий позиционировался как гражданский глава республики. Об этом рассказал ополченец и автор книги «Мозговой» Александр Жучковский в интервью изданию Украина.ру

Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру Алексей Мозговой, его пресс-секретарь, два охранника, а также водитель погибли в мае 2015 года, попав под обстрел в районе Михайловки в ЛНР. Перед микроавтобусом, в котором находился комбриг и его соратники, подорвали мину, а затем остановившийся автомобиль расстреляли из стрелкового оружия и пулемета.

Эксперт отметил, что Мозговой считал Плотницкого «человеком небольшого ума» и «нечистым на руку», а также в последствии критиковал подписанные Плотницким Минские соглашения и новый политический курс, который должен был за ними последовать.

«Не Мозговой был зачинщиком этого конфликта. Плотницкий видел в нем конкурента. Мозговой засел в Алчевске, втором по величине городе. Мозговой популярен в Луганщине. Мозговой получает масштабную помощь из России по своим каналам. Он ничего не выделял «Призраку» и Алчевску. Мозговой обвинял луганских чиновников в разворовывании российской гуманитарной помощи», — пояснил Жучковский.

Собеседник издания добавил, что Плотницкий ревниво относился ко всем людям, которые превосходили его по харизме и интеллекту, и сама логика развития событий не могла не привести к конфликту.