Командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой, его пресс-секретарь, два охранника, а также водитель погибли в мае 2015 года, попав под обстрел в районе Михайловки в ЛНР. Перед микроавтобусом, в котором находился комбриг и его соратники, подорвали мину, а затем остановившийся автомобиль расстреляли из стрелкового оружия и пулемета.
Эксперт отметил, что Мозговой считал Плотницкого «человеком небольшого ума» и «нечистым на руку», а также в последствии критиковал подписанные Плотницким Минские соглашения и новый политический курс, который должен был за ними последовать.
«Не Мозговой был зачинщиком этого конфликта. Плотницкий видел в нем конкурента. Мозговой засел в Алчевске, втором по величине городе. Мозговой популярен в Луганщине. Мозговой получает масштабную помощь из России по своим каналам. Он ничего не выделял «Призраку» и Алчевску. Мозговой обвинял луганских чиновников в разворовывании российской гуманитарной помощи», — пояснил Жучковский.
Собеседник издания добавил, что Плотницкий ревниво относился ко всем людям, которые превосходили его по харизме и интеллекту, и сама логика развития событий не могла не привести к конфликту.