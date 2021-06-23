«Полный комплект». СНБО ввел санкции против Фукса и Фирташа
«Полный комплект». СНБО ввел санкции против Фукса и Фирташа
© из личного архива Дмитрия Фирташа
 «Вся эта ситуация, кстати, выгодна Коломойскому, потому что Фирташ стал основным подсанкционным олигархом. Она наглядно демонстрирует то, что перераспределение собственности на Украине стартовало, не дожидаясь принятия закона об олигархах», — сказал Царев.

На прошлой неделе СНБО ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Меры против Фирташа ввели в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 