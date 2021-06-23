Санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против украинского олигарха Дмитрия Фирташа выгодны другому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

«Полный комплект». СНБО ввел санкции против Фукса и Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа

На прошлой неделе СНБО ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Меры против Фирташа ввели в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.

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