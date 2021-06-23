«Вся эта ситуация, кстати, выгодна Коломойскому, потому что Фирташ стал основным подсанкционным олигархом. Она наглядно демонстрирует то, что перераспределение собственности на Украине стартовало, не дожидаясь принятия закона об олигархах», — сказал Царев.
На прошлой неделе СНБО ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Меры против Фирташа ввели в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.