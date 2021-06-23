Эксперт подчеркнул, что у Украины хорошая сборная, состоящая в основном из молодых футболистов, однако более грамотного специалиста, который мог бы ими правильно руководить, пока что нет.
По словам эксперта, тренер украинской футбольной сборной Андрей Шевченко на данный момент не очень хорошо справляется с поставленными перед ним задачами и этим мешает Украине выигрывать больше матчей и выходить на высокий уровень игры.
«Мне кажется, что у украинцев должен быть другой главный тренер. Да, Шевченко хорошо смотрится, он в хорошей физической форме, но тут должно быть нечто большее», — сказал Малосолов.
Эксперт полагает, что быть отличным футбольным игроком и тренером — это не одно и то же, а вещи, которые не у каждого получается сочетать, как в случае с нынешним главой украинской сборной.
Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира.
Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), занимает третье место с разницей забитых и пропущенных мячей в 4:5, гипотетически сохраняя шансы на выход в плей-офф.
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