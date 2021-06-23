Писатель подчеркнул, что республиканцы возмущены поведением Байдена и теперь требуют медицинского освидетельствования президента.
Демократы же, по словам писателя, считают, что их лидер максимально смог запугать Россию и предупредил об опасных последствиях в случае, если Кремль вмешается в дела Белого дома.
«Реакция ожидаемая: республиканцы воют от злости, считая, что Путин одержал победу по "всему фронту", демократы же твердят, что Байден сделал то, что и обещал, <…> дав Путину "последний шанс вести себя цивилизованно"», — сказал Кожевников.
Также писатель сообщил, что тема саммита между лидерами двух государств продолжает обсуждаться, однако американцы, в отличие от россиян, не поднимают этот вопрос на вечеринках и в кругу друзей, а предпочитают беседовать об этом в вечерних популярных шоу.
Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
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