Реакция американских СМИ была вполне ожидаемой, так как республиканцы разозлились, что российский лидер Владимир Путин одержал победу в этих переговорах, а демократы поддержали президента США Джо Байдена, считая, что он выполнил все свои обещания, сказал в интервью Украина.ру писатель Павел Кожевников

«Уедут бедными эмигрантами в Канаду». Хазин рассказал, как Путин и Байден поделили Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Демократы же, по словам писателя, считают, что их лидер максимально смог запугать Россию и предупредил об опасных последствиях в случае, если Кремль вмешается в дела Белого дома.

«Реакция ожидаемая: республиканцы воют от злости, считая, что Путин одержал победу по "всему фронту", демократы же твердят, что Байден сделал то, что и обещал, <…> дав Путину "последний шанс вести себя цивилизованно"», — сказал Кожевников.

Также писатель сообщил, что тема саммита между лидерами двух государств продолжает обсуждаться, однако американцы, в отличие от россиян, не поднимают этот вопрос на вечеринках и в кругу друзей, а предпочитают беседовать об этом в вечерних популярных шоу.

Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.

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