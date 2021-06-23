Писатель подчеркнул, что оба президента высоко оценили друг друга после прошедшего саммита и остались им довольны.
По словам писателя, особенно хорошей была оценка американского лидера президентом Путиным, так как глава Кремля подчеркнул, что Байден является привлекательным собеседником, а также человеком очень интересным и опытным.
«Об улучшении отношений, думаю, пока при любом раскладе трудно говорить. Сначала надо хотя бы нормализовать эти отношения. И Байден, и Путин сделали всё для этого», — сказал Кожевников.
Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.
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