Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время саммита сделали все возможное, чтобы нормализовать отношения между странами, однако улучшения ждать не стоит, сказал в интервью Украина.ру писатель Павел Кожевников

Куликов объяснил, в каком случае Путин встретится с Зеленским © кадр из видео Украина.ру

По словам писателя, особенно хорошей была оценка американского лидера президентом Путиным, так как глава Кремля подчеркнул, что Байден является привлекательным собеседником, а также человеком очень интересным и опытным.

«Об улучшении отношений, думаю, пока при любом раскладе трудно говорить. Сначала надо хотя бы нормализовать эти отношения. И Байден, и Путин сделали всё для этого», — сказал Кожевников.

Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.

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