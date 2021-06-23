Писатель утверждает, что в США не принято даже с хорошо знакомыми людьми говорить на политические, религиозные или какие-нибудь другие щепетильные темы, типа цвета кожи, ЛГБТ или трансгендерных проблем.
По словам писателя, американские «тусовки» — это разговоры о чём-то нейтральном, либо о семье, о детях, об общих друзьях, где обязательно присутствуют юмор и море улыбок.
«Конечно же, американцы это обсуждают, но не при встречах, не на parties. <…> А вот на ТВ, в вечерних популярных шоу — там да, там высмеивается всё, что попало в фокус канала», — сказал Кожевников.
Писатель полагает, что «подетальное обсуждение», особенно «кто во что одет, цвет галстука, рукопожатие», не в их характере, если с этими «деталями» не связано что-то существенное.
Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.