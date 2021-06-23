Американцы обсуждают детали прошедшего саммита между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом, однако не в компаниях на встречах, как это принято у россиян, а в основном во время вечерних популярных шоу на телевидении, сказал в интервью Украина.ру американский эксперт Павел Кожевников

«Не во время Майдана». Симоненко рассказал, кто и когда пустил на Украину американцев © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

По словам писателя, американские «тусовки» — это разговоры о чём-то нейтральном, либо о семье, о детях, об общих друзьях, где обязательно присутствуют юмор и море улыбок.

«Конечно же, американцы это обсуждают, но не при встречах, не на parties. <…> А вот на ТВ, в вечерних популярных шоу — там да, там высмеивается всё, что попало в фокус канала», — сказал Кожевников.

Писатель полагает, что «подетальное обсуждение», особенно «кто во что одет, цвет галстука, рукопожатие», не в их характере, если с этими «деталями» не связано что-то существенное.

Ранее, 16 июня, в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.