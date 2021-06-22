Кассационный административный суд Верховного суда Украины отложил до 20 сентября рассмотрение правомерности закрытия оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает РИА Новости 22 июня со ссылкой на пресс-службу суда

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые якобы принадлежат главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку. Телеканалы прекратили вещание, но обратились в суд с требованием снять с них санкции.

«Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание назначено на 14.30 (время совпадает с мск) 20 сентября 2021 года», — цитирует агентство сообщение суда.

Управление свободой слова. Почему власть выгнала телеканал «112.Украина» из эфира © 112.ua

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