Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые якобы принадлежат главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку. Телеканалы прекратили вещание, но обратились в суд с требованием снять с них санкции.
«Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание назначено на 14.30 (время совпадает с мск) 20 сентября 2021 года», — цитирует агентство сообщение суда.
Журналисты указанных телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый Независимый», однако по требованию Службы безопасности Украины их после часа вещания отключили от спутника и кабельного.
В данный момент «Первый Независимый» можно смотреть только на YouTube.