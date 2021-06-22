Ростислав Ищенко: кто он
Ростислав Ищенко: кто он
© РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк
Эксперт в частности отметил, что вряд ли на Украину будут переносить конструкторское бюро имени Ильюшина или «Сухого», как в свое время перенесли «Антонова», и что туда начнут переносить российские предприятия, даже если Украина и Россия сольются в одно государство.

«Скорее, это будет сельскохозяйственная провинция. И территория удобная, и логистика для вывоза удобная. Но сельское хозяйство не в состоянии прокормить даже то население, что жило на Украине к 2014 году. Поэтому возникает вопрос, сколько населения там останется, и чем оно будет заниматься», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что вопрос включения Харькова или Одессы в состав России носит не политический, а именно экономический характер, и с экономической точки зрения провести эту интеграцию вряд ли удастся.

 