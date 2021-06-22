Когда мы говорим о присоединении Украины к России, то мы говорим о создании принципиально новой экономики. Потому что те предприятия Украины, которые в свое время были развиты, сегодня никому не нужны. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Скорее, это будет сельскохозяйственная провинция. И территория удобная, и логистика для вывоза удобная. Но сельское хозяйство не в состоянии прокормить даже то население, что жило на Украине к 2014 году. Поэтому возникает вопрос, сколько населения там останется, и чем оно будет заниматься», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что вопрос включения Харькова или Одессы в состав России носит не политический, а именно экономический характер, и с экономической точки зрения провести эту интеграцию вряд ли удастся.