Отмечается, что пенсии будут пересчитаны с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума. В частности, будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.
Также в следующем месяце установят 100 гривен (около 250 рублей) доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году, и чьи выплаты не повышались и не индексировались.
А с 1 октября устанавливаются выплаты для пенсионеров 75+ до 400 гривен (около 1000 рублей). При этом минимальная пенсия с этой даты будет на уровне 2,5 тысячи гривен (около 5,7 тысячи рублей).
С 1 декабря в стране повысится минимальная заработная плата с 6 000 до 6 500 гривен (с около 15 тысяч рублей до 19 тысяч), что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2 600 гривен (около 6,5 тысячи рублей) для пенсионеров старше 65 лет.
Ранее Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля — средний размер повышения составил почти 193 гривны (около 480 рублей).