Пересчет пенсии на Украине планируется произвести до конца года еще несколько раз. Соответствующий календарь 22 июня пересчетов был опубликован на сайте Пенсионного фонда

Отмечается, что пенсии будут пересчитаны с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума. В частности, будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.

Работать до 65: на Украине опять решили повысить пенсионный возраст © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

А с 1 октября устанавливаются выплаты для пенсионеров 75+ до 400 гривен (около 1000 рублей). При этом минимальная пенсия с этой даты будет на уровне 2,5 тысячи гривен (около 5,7 тысячи рублей).

С 1 декабря в стране повысится минимальная заработная плата с 6 000 до 6 500 гривен (с около 15 тысяч рублей до 19 тысяч), что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2 600 гривен (около 6,5 тысячи рублей) для пенсионеров старше 65 лет.

Ранее Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля — средний размер повышения составил почти 193 гривны (около 480 рублей).