Украинские ученые считают, что в стране возможна вспышка коронавируса «Дельта» из-за низкого порога вакцинации населения и большая миграция из Российской Федерации. Об этом 22 июня сообщается в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины на сайте

«Штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия», — говорится в прогнозе.

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк Наталья Виноград ранее рассказала в комментарии «РБК-Украина», у нового типа вируса намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У «уханьского» варианта это было через шесть дней, у «индийского» — уже на следующий день.

Также у данного вируса выше показатель смертности, больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях. Кроме того он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.