«Штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия», — говорится в прогнозе.
При этом эпидемиолог Наталья Виноград ранее рассказала в комментарии «РБК-Украина», у нового типа вируса намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У «уханьского» варианта это было через шесть дней, у «индийского» — уже на следующий день.
Также у данного вируса выше показатель смертности, больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях. Кроме того он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.
В связи с распространением коронавируса в России 17 июня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры.